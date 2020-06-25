أبوظبي – أغلقت معظم بورصات الخليج آخر جلسات الأسبوع، الخميس، على تراجع مع نزول خمس أسواق بصدارة أبو ظبي، بينما ارتفع سوقي السعودية ومسقط.

واتجهت الأسواق الخليجية للتراجع مع هبوط أسعار النفط, مدفوعة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وعند الساعة (14:00 ت.غ) تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 1.31 بالمئة أو 0.53 دولارا، إلى 39.78 دولارا للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.76 بالمئة أو 0.67 دولارا، إلى 37.34 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية 44.13 نقطة أو بنسبة 1.02 بالمئة إلى 4285.59 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي 17.70 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة إلى 2086.51 نقطة.

وتراجعت بورصة قطر 40.95 نقطة أو بنسبة 0.44 بالمئة 9184.97 نقطة، مع نزول أسهم المستثمرين 4.4 بالمئة، والبنك الأهلي 2.9 بالمئة، وبنك قطر الأول 2.2 بالمئة.

ونزل مؤشر السوق الأول في الكويت 12.64 نقطة أو بنسبة 0.22 بالمئة إلى 5656.71 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.26 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.23 بالمئة.

وهبطت بورصة البحرين 1.45 نقطة أو بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1279.38 نقطة، مع نزول أسهم مجموعة جي اف اتش المالية 2 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 0.5 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بمقدار 1.22 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3525.77 نقطة، مع ارتفاع البنك الوطني العماني 1.8 بالمئة، والخليج الدوليـة للكيماويات 1 بالمئة، وبنك مسقط 0.6 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية 18.98 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة إلى 7232.34 نقطة، مع ارتفاع سهم سامبا 4.1 بالمئة قبل الإعلان عن مفاوضات اندماج المجموعة المالية مع البنك الأهلي التجاري.

الأناضول