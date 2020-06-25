السعودية – أعلن البنك الأهلي التجاري، الأكبر في السعودية من حيث الأصول، الخميس، توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة “سامبا” المالية، لبدء مفاوضات خاصة بصفقة اندماج محتملة بينهما.

وقال البنك في إفصاح للبورصة المحلية، إنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج، بحيث يكون البنك الأهلي هو الدامج، وستكون مجموعة “سامبا” المالية البنك المندمج.

وسيحصل مساهمو “سامبا” على عدد يراوح بين 0.736 و0.787 سهما جديدا في “الأهلي”، مقابل كل سهم يملكونه.

وفي حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي “سامبا”، بين 1.441 و1.540 مليون سهم جديد في البنك الأهلي.

وتم تقييم سعر “سامبا” بين 27.42 و29.32 ريالا للسهم (7.3 – 7.81 دولارات)، وذلك يمثل زيادة في سعر السهم بنسبة تراوح بين 19.2 و27.5 بالمئة، مقارنة بسعر إغلاق 24 يونيو/ حزيران الجاري.

كان “الأهلي” قد دخل مفاوضات للاندماج مع بنك الرياض، قبل أن يعدلا عنها لاحقا.

ويضم القطاع حاليا 11 بنكا محليا، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.

في وقت سابق الخميس، أوقفت البورصة السعودية تداول سهمي المجموعة المالية “سامبا” والبنك الأهلي التجاري.

وقالت “تداول” في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “تم تعليق التداول على البنك الأهلي التجاري وسامبا بناء على طلب البنكين حتى 28 يونيو/ حزيران، قبيل إعلان البنكين عن حدث جوهري”.

الأناضول