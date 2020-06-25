مصر – افادت مجموعة “هيرميس” المالية المصرية القابضة، اليوم، إنها تعتزم الاستحواذ مع صندوق مصر السيادي، على حصة لا تقل عن 76 % من رأسمال بنك الاستثمار العربي.

وأضافت المجموعة، أن معظم هذا الاستثمار، سيتم عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك.

وذكرت “هيرميس”، في بيان صحفي، أنها حصلت مع الصندوق، على موافقة البنك المركزي “لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي”.

وأشارت إلى أنه، من المحتمل أن تقوم مع الصندوق، بشراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي للبنك، وهو بنك الاستثمار القومي.

وقالت مجموعة “هيرميس”، إنه في حالة إتمام الصفقة، فإنها ستصبح مالكة لنسبة لا تقل عن 51 % من بنك الاستثمار العربي، فيما سيملك صندوق مصر السيادي نسبة لا تقل عن 25 %، بينما سيحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

المصدر: رويترز