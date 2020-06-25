كوريا ج – أعلنت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي، امس عن خوضها منافسة تولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، متعهدة بإجراء إصلاحات في نظام المنظمة.

وقالت يو (53 عاما) للصحفيين اليوم الأربعاء: ” أتعهد بإصلاح نظام المنظمة التي تواجه أكبر أزمة منذ انطلاقها” عام 1995، وذلك وسط تزايد الغموض في أحكام التجارة الدولية وهشاشة التعاون بين الدول الأعضاء.

وأضافت يو: “حققت كوريا الجنوبية نموا من خلال التجارة الحرة في ظل نظام منظمة التجارة العالمية ونظام التبادل التجاري، وحان الوقت للعب دور مسؤول لإعادة النظام التجاري في إطار WTO وإعادة نظام التعايش العالمي بالاستفادة من خبراتها وقدراتها” .

واعتبرت يو أن “التجارة العالمية” لا تعمل بصورة جيدة من حيث إجراء المفاوضات وصياغة الأحكام وحل النزاعات.

وقالت إن كوريا الجنوبية يمكن أن تلعب دور الوسيط لحل النزاعات بين الدول الأعضاء بعد أن شهدت المنظمة ركودا في نشاطها بسبب الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بين الدول المتقدمة والدول النامية.

منذ أوائل هذا الشهر، بدأت منظمة التجارة العالمية عملية اختيار أمين عام جديد، حيث من المقرر أن يتنحى البرازيلي روبرتو أزيفيدو عن منصبه في أغسطس، قبل نحو عام من انتهاء ولايته.

ووفقا للوزارة، فإن منظمة التجارة العالمية تلقت حتى الآن أربعة ترشيحات من مصر والمكسيك ونيجيريا ومولدوفا.

تم تعيين يو، وهي مفاوضة مخضرمة في المحادثات التجارية، وزيرة للتجارة في كوريا الجنوبية في فبراير من العام الماضي، لتصبح أول امرأة في هذا المنصب في تاريخ الوزارة.

المصدر: “يونهاب”