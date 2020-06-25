ليبيا – أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس فى بيان له بعد انتهاء زيارته مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسبب في مشاكل لجميع جيرانه بشكل منهجي.

وزير خارجية اليونان لفت بحسب ما نقلته قناة “الحدث” أمس الأربعاء إلى أن أردوغان إنتهك سيادة ليبيا وسوريا والعراق والشريك الأوروبي جمهورية قبرص وينتهك بشكل شبه يومي المجال الجوي الوطني لليونان ومياهها الإقليمية وينفذ من بين أمور أخرى التحليق فوق المناطق السكنية هنا في إفروس وبحر إيجه بالطائرات الحربية المسلحة.

وأشار إلى أنه في قبرص للمرة السادسة على التوالي في السنة تجرى عمليات حفر غير قانونية في المنطقة الاقتصادية القبرصية.

وأضاف نيكوس:” أظهرت اليونان عملياً إرادتها وقدرتها على حل النزاعات القديمة مع جيرانها استناداً إلى القانون الدولي وقانون البحار ومبادئ علاقات حسن الجوار والشروط الازمة لكل عضو في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا للدول التي ترغب في الانضمام إليه ونحن منفتحون دائمًا على الحوار لكننا لسنا مستعدين لمناقشته تحت التهديد أو للمساعدة في إضفاء الشرعية على انتهاكات تركيا المستمرة لسيادة القانون”.

وتابع أن الحوار بين الدول المجاورة على شواطئ المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري هو الطريق المناسب الوحيد، وفقًا للقانون البحري الدولي.

وقال دندياس:”شددت اليونان على رغبتها في مناقشة هذه القضية مع تركيا بحسن نية ولا تزال مستعدة للقيام بذلك في إطار القانون الدولي وقانون البحار ولن يتم ذلك إلا إذا استجابت أنقرة لدعوات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتصعيد التوترات والامتناع عن العمل من جانب واحد والعودة إلى الشرعية”.

وأكمل حديثه أن تمويه الزوارق الحربية في القرنين التاسع عشر والعشرين في سفن الحفر الحمراء والبيضاء اليوم لا يمكن أن يخدع المجتمع الدولي.

وأردف:”يجب على أنقرة أن تحذو حذو أوروبا وأن تمتنع عن القيام بدبلوماسية حمل المدافع كما كان الحال مع الأحداث الأخيرة التي لم تتردد فيها الفرقاطات التركية في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية تشارك في مهمة الناتو في البحر الأبيض المتوسط”.

وأكد على أن تركيا تستغل أمل الآلاف من الناس في حياة أفضل وتم تضليلهم من خلال حملات نظمها المسؤولون الأتراك على أعلى مستوى والذين ادعوا أن هذه الحدود كانت مفتوحة وأن أكثر من مئة ألف قد عبروا إلى اليونان،مشيرًا إلى أن هذه المحاولة المحزنة لابتزاز الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات قد فشلت.

نيكوس أشار إلى اتفاق سابق بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى جانب رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي وبرلمان الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك رئيس وزراء كرواتيافي 3 مارس عن تصميم الاتحاد الأوروبي على حماية العالم الخارجي بشكل فعال،وفقاً للقانون الأوروبي والدولي.