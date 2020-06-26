جنيف – تعهدت ألمانيا وفرنسا بتقديم دعم مالي وسياسي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان وزيرا الصحة الألماني ينس سبان، والفرنسي أوليفير فران، في تصريحات صحفية عقب لقائهما مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مقرها بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح وزير الصحة الألماني أن العديد من مناطق العالم بحاجة لدعم مادي ومستلزمات طبية.

وبين أن بلاده قدمت كمامات ومستلزمات طبية لمنظمة الصحة العالمية من أجل توزيعها على البلدان المحتاجة.

وقال: “علاوة على تلك المستلزمات، ستوفر وزارة الصحة الألمانية أكثر من 500 مليون يورو للمنظمة”.

بدوره، ذكر وزير الصحة الفرنسي أن بلاده ستوفر 90 مليون يورو لمركز أبحاث تابع للمنظمة في مدينة ليون، وستقدم لها 50 مليون يورو إضافية.

من جانبه، أعرب مدير المنظمة عن شكره للبلدين إزاء التضامن والدعم اللذين أبدياهما.

الأناضول