الولايات المتحدة – أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين “NBA”، اليوم الجمعة، إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا قبل نحو شهر من استئناف منافسات الموسم 2020.

وأوضحت الرابطة في بيان: “أي لاعب تثبت إصابته سيبقى في العزل الذاتي حتى يستوفي معايير الصحة والسلامة ويمنحه طبيب الضوء الأخضر للعودة”.

وخضع 302 من اللاعبين لاختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، يوم 23 يونيو الجاري، وأسفرت عن اكتشاف 16 حالة إيجابية، ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين.

وكانت الرابطة قد كشفت يوم الأربعاء الماضي، عن إصابة جاباري باركر وأليكس لين ثنائي فريق سكرامنتو كينجز، ومالكولم بروجدون لاعب نادي إنديانا بيسرز بفيروس كورونا، ولكن لم يتضح على الفور متى خضعوا للاختبارات.

وقال باركر في بيان: “اكتشفت إصابتي بفيروس كورونا قبل عدة أيام وبدأت على الفور العزل الذاتي في شيكاغو حيث أنا الآن. أتابع عملية التعافي وأنا بحالة جيدة. أتطلع للانضمام إلى زملائي عند استئناف الموسم في أورلاندو”.

بينما كتب لين عبر حسابه في “إنستغرام” أنه مصاب بالفيروس، كما أكد بروجدون الأمر ذاته في بيان أصدره بيسرز في موقع “تويتر”.

ويعود دوري “NBA”، الذي توقف في 11 مارس الماضي، بعد اكتشاف إصابة رودي جوبير لاعب نادي يوتا جاز بفيروس كورونا، في ديزني وورلد بفلوريدا، في 31 يوليو المقبل.

ويشارك 22 فريقا من بين 30 ناديا في البطولة عند استئناف المنافسات من أجل تحديد 16 فريقا سيشاركون في الأدوار الإقصائية التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات على أن تختتم المسابقة في موعد أقصاه 12 أكتوبر المقبل.

المصدر: رويترز