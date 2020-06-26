الأمم المتحدة تعلق على “أزمة غذاء” في سوريا وتحذر من “تفجر” في تفشي كورونا في البلاد

الأمم المتحدة تعلق على “أزمة غذاء” في سوريا وتحذر من “تفجر” في تفشي كورونا في البلاد

سوريا – حذرت وكالات إغاثة أممية من أن تواجه سوريا أزمة غذاء غير مسبوقة إذ يفتقر نحو 9.3 مليون شخص للغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس كورونا بالبلاد رغم أنه ما زال تحت السيطرة.

وقال برنامج الغذاء العالمي في إفادة صحفية في جنيف، اليوم الجمعة، إن عدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة.

وذكرت إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام واحد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سوريا لاحتواء مرض كوفيد-19.

من جهتها قالت أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا في إفادة صحفية منفصلة، إنه بعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر الذي يبلغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية.

وأضافت أنه لا يعمل إلا أقل من نصف المستشفيات العامة في سوريا، في حين لاذ نصف العاملين في المجال الطبي بالفرار منذ بدء الصراع ويواجه الباقون “تهديدا دائما بالخطف والقتل”.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن السلطات في سوريا سجلت 248 إصابة بكورونا وتسع وفيات في مناطق سيطرة الحكومة بينما تم تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة واحدة في مناطق الإدارة التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي.

وقال ريتشارد برينان مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية “الأرقام الرسمية أقل كثيرا على الأرجح من الأعداد الحقيقية، وهذا ليس مقتصرا على سوريا على الإطلاق”.

وأضاف أن كوفيد-19 بدأ بانتشار بطيء في العراق ومصر وتركيا ثم تسارع وأن الأمر ذاته متوقع في سوريا.

وقال: “ما نعرفه يقينا في سوريا هو عدم وجود تفش متفجر.. لا يمكنك التستر.. ولا يمكنك إغفال تفش خارج عن السيطرة. المنشآت الصحية ليست محملة بما يفوق طاقتها ولذلك ما زالت لدينا الفرصة لتكثيف استعدادنا”.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة مسلحي المعارضة في الشمال الغربي. لكنه قال إن المنطقة المكتظة بالسكان ليس بها سوى مختبر واحد يعمل وخطر انتشار كورونا بسرعة بها قائم.

المصدر: رويترز