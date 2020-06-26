ليبيا – اعتبر مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أن إبداء مصر استعدادها لتدريب وتسليح القبائل الليبية هو إشارة على تصميمها على الدفاع عن أمنها وحدودها.

شرقي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أكد أن أي تدخل في الصراع يجب أن يكون هدفه الوحيد هو إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات.

وقال:”أعتقد من وجهة نظري أن ما نعيه من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أنهم قلقون بشأن أمنهم وحدودهم ويريدون إظهار تصميمهم على حماية هذا الأمن”.

كما أكد المفوض في حديثه أن الجميع يدرك أن الصراع الليبي لن ينتهي بحل عسكري.

مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إختتم تصريحه :”ما نتوقعه من كل الدول الأعضاء المجاورة لليبيا هو أنه لو كان عليهم التدخل فعليهم أن يتدخلوا من أجل جعل كل الأطراف الليبية تقبل بالعودة إلى العملية التفاوضية… الأولوية حاليا هي التأكد من إيقاف القتال والتدخلات الخارجية وإقناع كل الأطراف في ليبيا بالعودة إلى العملية السياسية”.