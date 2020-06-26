البرتغال – أعلن رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، أنه تقرر معاودة إغلاق أجزاء واسعة من منطقة لشبونة الكبرى لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء المقبل، بسبب ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسيتم السماح لسكان البلديات الـ 19 المتضررة في منطقة العاصمة لشبونة بالخروج من المنازل من أجل التسوق والذهاب للعمل أو لطبيب فقط.

وخلال هذا الوقت، سيتم السماح فقط بتجمعات لا تزيد على خمسة أشخاص في المناطق المتضررة.

وقبل أشهر كانت معظم حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في البلاد تعود إلى المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 13150 إصابة و454 وفاة، إلا أن العدوى الجديدة ضربت هذه المرة العاصمة وجوارها.

المصدر: “د ب أ”