ليبيا – أطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس على عمل اللجنة المركزية الخاصة بالمهجرين من مدن ومناطق غرب ليبيا الذين اضطروا للنزوح من بيوتهم باتجاه شرق ليبيا عقب دخول الميليشيات الإرهابية المدعومة من قبل العدو التركي والمرتزقة السوريين إليها.

الثني بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية مع وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة عادل الزايدي خلال اجتماع تم عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الإجراءات المتخذة من اللجنة المركزية الخاصة بالنازحين ونتائجها.

وشدد الثني على ضرورة عمل اللجنة من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية في مختلف البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي نزح إليها سكان المنطقة الغربية وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وفي سياق متصل،ناقش رئيس الحكومة مع وزير الحكم المحلي كافة المواضيع المتعلقة بالبلديات خاصة فيما يتعلق باستكمال المشاريع التي وافق مجلس الوزراء على تنفيذها.