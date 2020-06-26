ليبيا – أطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس على عمل اللجنة المركزية الخاصة بالمهجرين من مدن ومناطق غرب ليبيا الذين اضطروا للنزوح من بيوتهم باتجاه شرق ليبيا عقب دخول الميليشيات الإرهابية المدعومة من قبل العدو التركي والمرتزقة السوريين إليها.
الثني بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية مع وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة عادل الزايدي خلال اجتماع تم عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الإجراءات المتخذة من اللجنة المركزية الخاصة بالنازحين ونتائجها.
وشدد الثني على ضرورة عمل اللجنة من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية في مختلف البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي نزح إليها سكان المنطقة الغربية وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وفي سياق متصل،ناقش رئيس الحكومة مع وزير الحكم المحلي كافة المواضيع المتعلقة بالبلديات خاصة فيما يتعلق باستكمال المشاريع التي وافق مجلس الوزراء على تنفيذها.