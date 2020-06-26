العراق – نفذ الجيش التركي يوم الجمعة، عملية إنزال على قمة جبل خامتير بشمال شرق قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في شمال العراق، واشتبك مع عناصر من “حزب العمال الكردستاني”.

وقام الجيش التركي بعملية الإنزال بواسطة الطائرات المروحية على الجبل، ونشر نقاط عسكرية هناك، وبات يشرف على عدد من القرى.

وأفادت شبكة “رووداو” الإعلامية بأن اشتباكات اندلعت بين مقاتلين من “حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، في قرية بشمال شرقي قضاء زاخو في إقليم كردستان العراق.

وأضافت أن اشتباكا اندلع في قرية شرانش التابعة لناحية دركار في زاخو بين مقاتلين من حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

وأشارت الشبكة إلى أن القوات البرية التركية مدعومة بالمدفعية والطائرات هاجمت قواعد “حزب العمال الكردستاني، مضيفة أن الطائرات الحربية التركية تحلق فوق المنطقة.

وبدأت تركيا منذ 14 يونيو 2020 عملية عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وتقول تركيا إن العملية هي رد على تصاعد وتيرة العمليات المسلحة التي يقوم بها مسلحو هذا الحزب وتستهدف مواقع الجيش التركي على حدودها مع العراق.

وأفادت الدفاع التركية بأن عملية “مخلب النمر” المستمرة بشمالي العراق لم ولن تلحق الأذى بأي مدني، وأن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو القضاء على الإرهابيين.

وأكدت في بيان صادر يوم الجمعة أن القوات التركية تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر بغية عدم إلحاق الأذى بالمدنيين.

المصدر: RT + وكالات