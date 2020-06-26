ليبيا – كشفت وزارة الخارجية السودانية أمس الخميس حقيقة استبعاد الخرطوم من لجنة مصغرة كونتها الجامعة العربية من بعض دول جوار ليبيا للتعامل مع أزمة ليبيا .

المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير حيدر بدوي أكد في تصريحات مع صحيفة “السوداني” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية عدم وجود لجنة مصغرة لمتابعة الأزمة الليبية”،منوها إلى ان قرار الجامعة العربية لم يتضمن أي شيء من ذلك.

وأشار إلى أنه وأثناء الإعداد للاجتماع من المندوبين الدائمين والتشاور حول مشروع القرار شكلت لجنة مصغرة لصياغة مشروع القرار تحظى بالتوافق بشأن قرارت الجامعة وانتهت بذلك وكانت على مستوى السفراء.