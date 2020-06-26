ليبيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن المستشفى الميداني العسكري لإيطاليا في مدينة مصراتة تعزز نشاطها وسيتم وضع بعض أسرة العناية المركزة قريباً.

جويريني أمام البرلمان ردا على أسئلة حول مشاركة إيطاليا في البعثات الدولية أوضح أنه طلب يأتي من السلطات الليبية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا،مشيرا أيضًا إلى الطلب الأخير لتقديم الدعم بشأن أنشطة إزالة الألغام، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع جويريني:” لو كان هناك طلب لالتزام أكبر بوجودنا مع المرافق الصحية العسكرية فإن الوزارة ستكون متاحة”.