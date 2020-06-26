ألمانيا – أكد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، أنه لا يخطط حاليا للرحيل عن بوروسيا دورتموند الألماني، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والذي يمتد عقده معه حتى 2024.

وقال هالاند الملقب بـ”الفتى الذهبي” في مقابلة مع مجموعة Funke الإعلامية: “لا أفكر كثيرا في المستقبل. أعيش في الوقت الحاضر”.

وأضاف النجم الواعد البالغ 19 عاما: “دورتموند من أفضل الأندية في العالم. لقد وقعت عقدا طويل الأمد ووصلت للتو، لذا لا أفكر في المغادرة على الإطلاق”.

كما أعرب هالاند عن تقديره للدور الذي لعبه السويسري لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند “أسود الفيستيفال”، في تطور مستواه.

وأضاف: “لقد ساعدني على التحسن بالتأكيد. لقد سجلت العديد من الأهداف على مستوى أعلى، وفزنا بالعديد من المباريات”.

وفي الوقت ذاته أكد هالاند أنه لا يريد أن يكون دائما في المركز الثاني وأنه يريد الفوز بالألقاب، ويتمنى أن يتم ذلك بقميص دورتموند.

المصدر: وكالات