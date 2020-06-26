الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري وفي بياناً له أمس الخميس وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال إن القيادة العامة للقوات المسلحة تخوض معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي البغيض.

وأكد الجيش تمسكه بمبادئه الوطنية الثابتة وإدراگه ورفضه المطلق لأطماع تركيا في التوسع لبسط نفوذها على ليبيا وعلى المنطقة العربية بأسرها بدوافع عدوانية استعمارية والسيطرة على ثروات البلاد ونهبها لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة.

وتابع :”نحيي أشقاءنا من الدول العربية الذين أدركوا حقيقة المشهد في ليبيا واستشعروا خطر التنظيمات الإرهابية والمليشاوية التي تسيطر على العاصمة طرابلس وعلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير الشرعي وانتبهوا إلى حجم الدعم بالسلاح والمرتزقة الذي تتلقاه هذه التنظيمات من تركيا بحرا وجوا على مدار الساعة وانكشفت أمامهم حقيقة الأطماع التركية الاستعمارية ومخططها للسيطرة على ثروات الليبيين وتهديد أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها”.

وأثنت القيادة العامة للجيش الوطني على موقف مصر قيادة وشعبا على تضامنها وحرصها على أمن وإستقرار ليبيا على الموقف التاريخي الشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسي والمواقف المشرفة للإمارات والسعودية والأردن والبحرين.

وأشاد بالحراك الشعبي المدني الغاضب في تونس الشقيقة الذي يقف إلى جانب الشعب الليبي ويتصدى بكل شجاعة لأي تحرك مشبوه يهدف إلى الحاق الضرر بأشقائهم الليبيين وموقف الجزائر الشقيقة الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

ودعت القيادة العامة الدول العربية الأخرى شعوبا وحكومات ودول الجوار وباقي دول العالم الساعية للسلام إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني في معركته المصيرية ضد الإرهاب وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار.

المسماري قال:”نطمئن شعبنا بأن معركتنا ضد الإرهاب والمرتزقة، والمطامع التركية لغزو بلادنا لن تتوقف، إلى حين تحرير كامل التراب الليبي، وفرض السيادة الوطنية”.