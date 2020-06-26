ألمانيا – رفض المغربي أشرف حكيمي العودة إلى ناديه ريال مدريد، بعد نهاية فترة إعارته مع بروسيا دورتموند، مفضلا الرحيل نهائيا عن صفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر برنامج “الشرنجيتو” الإسباني، اليوم الجمعة، أن حكيمي لن يعود مرة أخرى إلى ريال مدريد، حيث يرغب في الانتقال إلى فريق آخر، لمواصلة اللعب أساسيا.

ومن المتوقع أن يوافق فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي، على رحيل اللاعب مقابل 50 مليون يورو، خاصة أن لديه عقد مع النادي يستمر حتى صيف 2021.

وأبدت أندية إنتر ميلان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، اهتمامها بضم الظهير الأيمن، إضافة إلى رغبة بوروسيا دورتموند في استمرار اللاعب المغربي معه.

المصدر: وكالات