المغرب – أعلنت شركة “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات، أنها وقعت مع القوات المسلحة المغربية عقد شراء 24 مروحية أباتشي “AH-64E”، سيتم تسليمها في عام 2024.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن “المغرب هو البلد الـ17 الذي سيحصل على مروحية أباتشي (AH-64E)، بعدما تم توقيع عقد بخصوص ذلك مؤخرا”.

وقال نائب رئيس المبيعات العالمية والتسويق في الشركة، جيف شوكي: “العقد الخاص بمروحيات أباتشي يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في بوينغ مع المغرب، ونحن فخورون بتوفير أفضل القدرات له”.

وتعتبر المروحية المذكورة، من أحدث طراز لهليكوبتر هجومية تم تصميمها وتجهيزها ببنية أنظمة مفتوحة، بما في ذلك أحدث الاتصالات والملاحة وأجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة، كما تحتوي على نظام معزز لتحديد الهدف يوفر معلومات ليلا ونهارا، وفي جميع الأحوال الجوية.

وستقوم “بوينغ” بصنع وتسليم الأباتشي المغربية الجديدة في إطار عقد يربطها مع الجيش الأمريكي من خلال عمليات المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة الأمريكية.

وقامت شركة “بوينغ” بتسليم ما يقرب من 2500 طائرة أباتشي لـ16 دولة حتى الآن، من بينها أمريكا وهولندا واليونان وبريطانيا واليابان والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسعودية.

المصدر: “هسبريس”