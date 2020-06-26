ليبيا – قالت مفوضية شؤون اللاجئين أن 279 مهاجرًا جرى اعتراضهم قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز فيها.

المفوضية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أضافت:”جرى اعترض 270 شخصًا اليوم فقط إن الأعداد المتزايدة لمحاولات العبور من ليبيا مقلقة وتظهر حجم اليأس وفقدان الأمل الذي يعاني منه العديد من اللاجئين والمهاجرين وبعد أن قدمت لهم المفوضية المساعدة تم نقلهم جميعًا إلى مراكز الاحتجاز.”

وتابعت المفوضية:” على الرغم من معارضتنا لاحتجاز اللاجئين إلا أن وجودنا عند وصولهم مهم للغاية أولاً لتوفير المياه والغذاء والمساعدة الطبية لهم وثانيًا من أجل معرفة عدد العائدين لمتابعة قضاياهم والدفاع عنهم.”