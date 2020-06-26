ليبيا – بحث المبعوث الرئاسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير التركي لدى روسيا محمد صامصار الوضع في ليبيا وما حولها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بحسب ما نقله موقع قناة “روسيا اليوم أمس الخميس:” تم خلال المحادثات تبادل شامل للآراء بشأن الوضع الحالي في ليبيا وما حولها مع التركيز على ضرورة الوقف السريع لتصعيد العنف وعدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510″​​​.

وأشار بيان الخارجية إلى أن اللقاء في مبنى الخارجية الروسية بين بوغدانوف والسفير التركي أمس الخميس تم بناء على طلب الأخير.