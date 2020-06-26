بيتيس يتغلب على إسبانيول ويحقق فوزه الأول بعد “كورونا”

بيتيس يتغلب على إسبانيول ويحقق فوزه الأول بعد “كورونا”

إسبانيا – تغلب فريق ريال بيتيس على ضيفه إسبانيول بهدف دون مقابل، الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم(الليغا).

أحرز هدف المباراة الوحيد مدافع بيتيس، مارك بارترا في الدقيقة 48، بعد أن حول برأسه كرة أرسلها سيرجيو كاناليس من ركلة زاوية.

وبهذا، يحقق ريال بيتيس أول فوز له منذ عودة النشاط للدوري الإسباني بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، إذ خاض أربعة مباريات خسر في ثلاثة منها وتعادل في مناسبة واحدة.

وبهذا الفوزر رفع بيتيس رصيده للنقطة 37 في المركز الثالث عشر، فيما زاد إسبانيول من وضعيته المعقدة، وبات قريبًا من الهبوط للدرجة الثانية، باحتلاله المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة فقط .

الأناضول