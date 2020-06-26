جنيف – أعلن مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية عن ملاحظة زيادة في عدد الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجي في أوروبا لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، في مؤتمر صحفي عقد في كوبنهاغن: “فيما تعلن المنطقة الأوروبية عن انخفاض في الحصص العالمية لحالات الإصابة بالمقارنة ببداية العام، تواصل المنطقة تسجيل ما يقرب من 20000 حالة إصابة جديدة وأكثر من 700 وفاة يوميا. وشهدت أوروبا في الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ عدة أشهر، زيادة في عدد الحالات الأسبوعية”.

وأوضح كلوغ أن عدد الإصابات الجديدة زاد في 30 دولة أوروبية خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لوحظت في 11 منها زيادة حادة في الإصابة بالعدوى بشكل خاص، فيما واجهت السلطات في الوقت ذاته في بولندا وألمانيا وإسبانيا وإسرائيل، زيادة الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجي باستجابات سريعة”.

المصدر: تاس