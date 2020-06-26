ليبيا – أعلن إبراهيم الفايدي مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية بقيادة اللواء المغربي إنطلاق الوحدات العسكرية في دوريات متحركة من حرس المنشآت النفطية والقوات الخاصة الصاعقة تجاه منطقة الهلال النفطي والحقول والموانئ تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجو.

الفايدي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أكد بدء حرس المنشآت ووحدات القوات الخاصة الصاعقة التابعة للجيش في عملية تأمين وحماية منطقة الهلال النفطي حيث ستتحرك الوحدات العسكرية من خلال دوريات استطلاع وتأمين.

وأضاف:” أن الدوريات العسكرية تنفذ الآن مهامها المكلفة بها في إطار استتباب الأمن في الحقول والمنشآت النفطية لتأمينها وحمايتها من أي هجمات متوقعة من المليشيات المسلحة”.

وتابع: “ستكون هذه الدوريات من أجل التأمين والحماية الخارجية للحقول ولا تتدخل في عمل الشركات الموجودة داخل الموانئ والحقول”.

مسؤول المكتب الإعلامي أشار إلى أن آمر حرس المنشآت النفطية وآمر القوات الخاصة الصاعقة أكدوا بأن المنشآت النفطية خط أحمر لا يسمح لاحد المساس بها،منوّهاً إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات المشير خليفة حفتر بعد اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة لمناقشة خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي.