العراق – أعرب اللواء الركن المتقاعد، ماجد القيسي، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمام مواجهة مع الفصائل المسلحة “شاء أم أبى”.

وقال القيسي إن “عملية أمس باعتقال عدد من عناصر كتائب حزب الله (العراقي)، هي خطوة استباقية وفي الاتجاه الصحيح، وعليه ألا يتردد في أي خطوات لاحقة”.

وأضاف القيسي، أن “هذه الفصائل غير قادرة على مواجهة الدولة وقوتها، وقد يكون أقوى ما لديهم إطلاق صواريخ على منشآت عسكرية عراقية”.

وأشار اللواء القيسي، إلى ضرورة أن “يطارد الكاظمي العقل الذي يدير هذه المجاميع ويدبر هذه العمليات، وعدم الاصطدام بتلك الفصائل الملتزمة بأوامر الدولة”.

وذكرت مصادر محلية في وقت سابق، أن قوات الأمن العراقية نفذت، ليلة الخميس الجمعة، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر (كتائب حزب الله) التابعة للحشد الشعبي في بغداد، واعتقلت 3 من قيادييها.

المصدر: RT