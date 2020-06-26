روسيا – أعلن معهد البحوث العلمية للفيزياء النووية في روسيا، أن الجهاز المثبت في القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية، رصد اختراق نحو 1000 نيزك للغلاف الجوي للأرض خلال نصف سنة.

وصرح مصدر في المعهد لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بأن هذه المعلومات كشفت خلال الاجتماع السنوي السابع والعشرين للتعاون الدولي JEM-EUSO، الذي انعقد عبر شبكة الإنترنت بشهر يونيو الجاري وشارك فيه نحو 100 عالم وطلاب الدراسات العليا، حيث نوقشت خلاله النتائج الجديدة لتجربة “الأشعة فوق البنفسجية في الغلاف الجوي” التي تجري على متن المحطة الفضائية الدولية: الخرائط الأولى للتوهجات فوق البنفسجية الليلية في الغلاف الجوي للأرض، وأمثلة عن ظواهر الضوء العابر من نوع “ألفا”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز “تلسكوب” هو من ابتكار طلاب كلية الفيزياء بجامعة موسكو بالتعاون مع زملائهم طلاب جامعة تورفيرغاتا الإيطالية. وقد نقل إلى المحطة الفضائية الدولية في شهر أغسطس عام 2019 بواسطة مركبة الشحن الفضائية الروسية “سويوز إم إس-14” وتم تثبيته على متن المحطة في أكتوبر 2019 .

المصدر: نوفوستي