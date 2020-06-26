الإمارات العربية – أرسلت محكمة في نيويورك هذا الأسبوع مذكرتي استدعاء لشركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية.

وأظهرت وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن المحكمة استدعت الطرفين طلبا لوثيقة تشكل محورا لنزاع بشأن ديون بقيمة 1.2 مليار دولار صادرة عن ناقلة الإمارات وشركات طيران تملكها بشكل جزئي.

ويطلب مستثمرون، من بينهم “بلوباي” لإدارة الأصول المتخصصة في أدوات الدخل الثابت، النفاذ إلى “اتفاق تحمل دين” وقعته الاتحاد والناقلة الإيطالية “أليطاليا” في 2016، قبل أن تشهر “أليطاليا” إفلاسها.

وأصدرت الاتحاد سندات في 2015 و2016 عبر شركة ذات غرض خاص مقرها أمستردام، “إي.إيه بارتنرز”، التي وزعت المال في ذلك الحين على الاتحاد وشركات طيران أخرى، من بينها “أليطاليا”.

المصدر: “رويترز”