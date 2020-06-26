الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الجمعة، لكنه يتجه إلى تحقيق ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.95 دولارا للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1767.20 دولارا. (6:00 بتوقيت غرينتش).

ومنذ بداية الأسبوع، حقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت واحد بالمئة، ووصلت الأسعار ذروة ثماني سنوات قرب 1780 دولارا للأوقية، الأربعاء.

لكن صعود الدولار وأسواق الأسهم إضافة إلى عمليات بيع لجني الأرباح حدت من المكاسب، فعاد الذهب إلى الانخفاض الخميس، فاقدا جزءا من مكاسب الأسبوع.

وعادة، تزيد كلفة الاحتفاظ بالذهب كلما ارتفع الدولار.

ومنذ بداية العام، حقق المعدن النفيس مكاسب بلغت حوالي 15 بالمئة.

وفتحت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا تعاملات الجمعة على ارتفاع، مقتفية أثر صعود الأسهم الأمريكية التي أغلقت بدورها تعاملات الخميس مرتفعة.

لكن صندوق النقد حذر في تقرير نشره ليل الخميس/الجمعة، من أن أسواق الأسهم تواجه خطر انهيار ثان هذا العام، على غرار “الإثنين الأسود” في 23 مارس/آذار حين هوت الأسهم العالمية الى أدنى مستوى في 20 عاما.

وأشار الصندوق الى “انفصال بين أسواق المال والتوقعات الاقتصادية، ما يثير خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول عالية المخاطر”، معتبرا أن التقييمات في العديد من أسواق الأسهم وسندات الشركات “مبالغ فيها”.

وإجمالا تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى صباح الجمعة، 9 ملايين و731 ألفا، توفي منهم أكثر من 492 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و264 ألفًا، وفق موقع “Worldometers” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.