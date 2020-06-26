ليبيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو و جويريني إنه بالنسبة لإيطاليا من المهم والضروري الحفاظ على الوجود على الأرض في ليبيا.

جويريني أضاف أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بشأن مشاركة إيطاليا في البعثات الدولية أن الوضع الليبي معروف جيداً،موضحاً أن التوتر بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي يتواصل بتدخل الجهات الخارجية لدعم الفصائل المتعارضة،بحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار جويريني إلى أن جهود الدبلوماسية الإيطالية تستمر تجاه جميع الجهات الفاعلة المعنية في محاولة لتجنب تواصل الاشتباك العسكري الذي يغذيه التدخل الخارجي.