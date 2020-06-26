ليبيا – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الوجود التركي في ليبيا جاء استجابة لطلب حكومة الوفاق وفي إطار القوانين الدولية على حد زعمه .

أكار وخلال مشاركته في فعالية بولاية قيصري وسط البلاد أمس الخميس وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أضاف أن تركيا لا تقوم بأنشطة قتالية في ليبيا بل إن هذه الفعاليات تقتصر على الاستشارات العسكرية والتعاون مع حكومة الوفاق.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، زعم أكار أن قواته تواصل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدًا على أمن تركيا سواء داخل حدود البلاد أو خارجها.