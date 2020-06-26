ليبيا – دعت كل من ‏فرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك أمس الخميس الأطراف الليبية إلى وقف فوري وغير مشروط للقتال وتعليق التحشيد العسكري في جميع أنحاء البلاد والى تسريع اتمام المباحثات العسكرية الثنائية (5+5) تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتمكن من التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار مستدامة وذات مصداقية.

البيان حث وفقاً لما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية على وقف كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” على ليبيا.

كما رأى البيان الثلاثي المشترك أن التوصل لوقف إطلاق النار يشكل عنصرا أساسيا لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بشكل ملموس،وبالتالي إيجاد حل مستدام للصراع.

وأردف البيان:”كل الجهود في هذا الصدد بما في ذلك المبادرة المصرية التي أعلنت في 6 يونيو ينبغي تشجيعها. أي مبادرة داعمة لاتفاق لوقف إطلاق النار وللتسوية السياسية المتفاوض عليها للأزمة الليبية ينبغي أن تكون شاملة بالكامل وترتكز بقوة على بنية عملية برلين التي لا تزال الإطار الوحيد القابل للتطبيق”.