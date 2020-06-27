أمين عام تيار “المستقبل” يعلن أن الحريري لن يعود للحكومة بعهد عون

أمين عام تيار “المستقبل” يعلن أن الحريري لن يعود للحكومة بعهد عون

لبنان – اوضح أحمد الحريري، الأمين العام لتيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إن الأخير لن يعود إلى حكومة في ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون.

واعتبر أحمد الحريري أن رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، يقف وراء فشل عهد الرئيس عون، مضيفا أن “نهاية التسوية الرئاسية هي نهاية العهد، والحريري (سعد)​ لن يعود للحكومة بظل العهد الحالي”.

وكان سعد الحريري ترأس حكومة إئتلافية بعد اتفاق سمي “بالتسوية الرئاسية” أفضى إلى انتخاب عون رئيسا للجمهورية وتسمية الحريري رئيسا للحكومة.

لكن الحريري استقال في نهاية أكتوبر 2019 على وقع اشتداد الحركة الاحتجاجاية في البلاد بسبب ضيق الوضع الاقتصادي والمعيشي، وعلى وقع خلافات جوهرية في الحكومة مع وزير الخارجية وزعيم التيار الوطني الحر، صهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، وغيرها من الأسباب.

واعتبر أحمد الحريري إن رئيس الحكومة الحالي، حسان دياب، كان له فرصة جيدة في رئاسة الحكومة، لكنه دخل بالسجال السياسي في لبنان، ولم يعد بإمكانه الخروج.

وقال: “علامة دياب بالإصلاحات وسعر الصرف والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلاقته مع الخارج والثقة مع الناس.. هي صفر”.

المصدر: LBCI