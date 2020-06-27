روسيا – نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لعملية اعتراض المقاتلة الروسية “سو-30” لطائرات تجسس واستطلاع عسكرية أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وتظهر اللقطات الطائرة “P-8A بوسيدون” التابعة للبحرية الأمريكية، وطائرة الاستطلاع الاستراتيجية “RC-135” وطائرة التزود بالوقود “KS-135” التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي كشفت في الوقت المناسب طائرات تجسس أمريكية وهي تقترب من المياه الإقليمية الروسية، وقامت المقاتلة “سو-30” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي باعتراضها ومرافقتها إلى خارج المنطقة.

المصدر: نوفوستي