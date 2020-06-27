الأردن – أعلنت الحكومة الأردنية اليوم السبت، موافقتها على عودة عمل مدن التسلية والترويح السياحي في المنتجعات السياحية، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الإقفال بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، رئيس لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، طارق الحموري، بناء على توصية لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ولجنة الأوبئة، الموافقة على عودة عمل مدن التسلية والترويح السياحي في المنتجعات السياحية.

كما قرر الحموري الموافقة على تشغيل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية.

ووافق الوزير على السماح بإجراء الامتحانات ضمن شروط التباعد الاجتماعي وتدابير الصحة والسلامة العامة.

وقرر أيضا السماح لمراكز التربية الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة باستئناف تقديم الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة والسلامة العامة.

المصدر: عمون