ليبيا – قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو إن إيطاليا تريد أن تلعب دور بجانب أوروبا لمنع التصعيد في ليبيا والإنزلاق إلى صراع لا نهاية له، موضحاً أنه للقيام بذلك يجب وضع حد لنفاق بعض شركاء الاتحاد الأوروبي وفرنسا في المقام الأول.

كاستالدو أضاف في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية أن هذا حافز مهم وصحيح في محاولة لتوحيد الجهود التي يمكن أن تأتي من الدول الأوروبية وغير الأوروبية لضمان عودة ليبيا إلى دولة حقيقية قادرة على السيطرة على حدودها.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا رأى أنه من الضروري أولاً التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي صلب للصراع، مضيفاً: “لكن الشرط المسبق هو وجود وحدة حقيقية وليس وحدة أوروبية منافقة”.

ووفقاً لكاستالدو فإنه يتم النظر إلى ليبيا على أنها مشكلة إيطالية للعديد من دول أوروبا الشرقية والشمالية، خاصة في دول البحر المتوسط ​​كاليونان وإسبانيا.