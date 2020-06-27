ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير سير عمل وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية للبلاد.

وأبدى الثني عدداً من الملاحظات على تهاون بعض الأجهزة الأمنية في تطبيق الحظر بين المدن، مؤكداً على ضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالخصوص.