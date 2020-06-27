ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.
الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير سير عمل وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية للبلاد.
وأبدى الثني عدداً من الملاحظات على تهاون بعض الأجهزة الأمنية في تطبيق الحظر بين المدن، مؤكداً على ضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالخصوص.