ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت على ضرورة المحفاظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد .
رئيس مجلس الوزراء شدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على ضرورة متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان وحصرها ورصد حجم الخسائر جراء سيطرة الأجسام غير الشرعية على أصول المؤسسة وعوائدها.
وأكد الرئيس على مجلس إدارة المؤسسة الاضطلاع بدوره في إتمام ما يلزم من إجراءات قانونية لمعاقبة كل من أقدم على المساس أو العبث بأموال المؤسسة.
وثمّن الجهود المبذولة في حماية الأموال الليبية واستمرار بقائها تحت الحراسة القضائية.
كما تابع الرئيس بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار الإجراءات القانونية التي تقدم بها مجلس إدارة المؤسسة إلى النائب العام والجهات الرقابية، لاتخاذ ما يلزم ضد الأجسام الموازيه غير الشرعية، مشيراً إلى أن ماتم من إجراءات بناء على ما تقرر في اجتماع مجلس الأمناء للعام 2020.
بدوره توجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء على دعمهم وتعاونهم في إنجاح عمل مجلس الإدارة وأدائه لمهامه المنوطة به.