ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت على ضرورة المحفاظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد .

رئيس مجلس الوزراء شدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على ضرورة متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان وحصرها ورصد حجم الخسائر جراء سيطرة الأجسام غير الشرعية على أصول المؤسسة وعوائدها.



وأكد الرئيس على مجلس إدارة المؤسسة الاضطلاع بدوره في إتمام ما يلزم من إجراءات قانونية لمعاقبة كل من أقدم على المساس أو العبث بأموال المؤسسة.



وثمّن الجهود المبذولة في حماية الأموال الليبية واستمرار بقائها تحت الحراسة القضائية.



كما تابع الرئيس بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار الإجراءات القانونية التي تقدم بها مجلس إدارة المؤسسة إلى النائب العام والجهات الرقابية، لاتخاذ ما يلزم ضد الأجسام الموازيه غير الشرعية، مشيراً إلى أن ماتم من إجراءات بناء على ما تقرر في اجتماع مجلس الأمناء للعام 2020.



بدوره توجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء على دعمهم وتعاونهم في إنجاح عمل مجلس الإدارة وأدائه لمهامه المنوطة به.