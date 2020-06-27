ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني وليامز.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن رقم “2510” للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.



ومن جهة أخرى بحث الاجتماع ضرورة رفع الاغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.



كما تم التطرق لما تم اكتشافه من “مقابر جماعية” في مدينة ترهونة وكذلك زرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية كانت تخضع لماوصفها “سيطرة المليشيات المعتدية” في ضواحي العاصمة طرابلس حسب زعمه.

وفي هذا الاطار رحب السراج والسفيرة وليامز بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.