ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني وليامز.
الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن رقم “2510” للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ومن جهة أخرى بحث الاجتماع ضرورة رفع الاغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.
كما تم التطرق لما تم اكتشافه من “مقابر جماعية” في مدينة ترهونة وكذلك زرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية كانت تخضع لماوصفها “سيطرة المليشيات المعتدية” في ضواحي العاصمة طرابلس حسب زعمه.
وفي هذا الاطار رحب السراج والسفيرة وليامز بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.