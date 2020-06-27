الولايات المتحدة – ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، زيارته المزمعة إلى منتجع الجولف الخاص به في نيوجيرسي، وقال إنه باق في واشنطن “لضمان تطبيق القانون والنظام”.

وقال ترامب على تويتر: “جرى إلى حد كبير إيقاف المخربين والفوضويين والمحرضين ومن يقوم بأعمال النهب…أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا، وسوف يُقدم هؤلاء الناس إلى العدالة”.

وتعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ نهج صارم تجاه أي شخص يدمر أو يخرب النصب الأمريكية التاريخية، وهدد باستخدام القوة تجاه بعض المحتجين، في ظل انتشار الاحتجاجات ضد العنصرية في أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز