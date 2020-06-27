ليبيا – قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميدة حومة اليوم السبت إن هناك ترتيب في يوليو المقبل لزيارة للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى دولة روسيا.

حومة تابع في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية قائلاً: “خلال الزيارة سيتم التحدث عن العديد من القضايا على رأسها مناقشة مبادرة أو إعلان القاهرة وكذلك مخرجات مؤتمر برلين وأيضا مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية. أو بما معناها دعم الجهود الروسية في هذا الاتجاه”.

يشار إلى أن البرلمان أعلن الأربعاء الماضي أنهم سيطلبون بشكل رسمي مساعدة القاهرة لو حاولت حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة الاستيلاء على مدينتي سرت أو الجفرة من قوات الجيش واعتبرت الهيئة التشريعية أن ذلك سيكون بمثابة “دفاع شرعي عن النفس”.