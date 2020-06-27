روسيا – بدأت في روسيا الاستعدادات لبناء وحدات كهروذرية جديدة في مقاطعتي لينينغراد وسمولينسك، بموجب قرار وقعه أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال ليخاتشوف تعليقا على هذا القرار: “وصلت صناعة الطاقة النووية الروسية إلى مرحلتها الحالية وهي تمتلك نوعين جديدين من محطات الطاقة النووية وهما VVER-1200 وVVER-TOI حيث يجري تنفيذ هذه المشاريع بنجاح في روسيا وخارجها. وقد صممت هذه المفاعلات النووية وفقا لأحدث الإنجازات والابتكارات التي تلبي جميع متطلبات السلامة الدولية الحالية في مجال الطاقة النووية”.

وقد تم إدراج هذه المرافق في المخطط العام الروسي لتموضع مواقع الطاقة الكهربائية حتى العام 2035، الذي أقرته الحكومة الروسية. وستتولى شركة “روس إينيرغو آتوم” التابعة لمجموعة “روساتوم”، دور المطور والمنسق الفني لهذه للمشاريع الاستثمارية.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الأولى من تشييد محطة “لينينغرادسكايا-2” للطاقة النووية مشروعا مرجعيا للوحدات الجديدة بمحطة “لينينغرادسكايا”، فيما سيتم تطبيق مشروع VVER-TOI المماثل للمشروع قيد التنفيذ في محطة “كورسكايا-2″، في محطة “سمولينسكايا”.

وقال المدير العام لشركة “روس إينيرغو آتوم”، أندريه بيتروف: “ستحل وحدات الطاقة الجديدة محل الوحدات التي تعمل بمفاعلات RBMK-1000 المنتهية مدة خدمتها في العقد المقبل. وفقا للتقديرات الأولية، سيتيح تشييدها خلق ما يصل إلى 15 ألف وظيفة جديدة إضافة إلى توفير عائدات ضريبية منتظمة للميزانيات الإقليمية والمحلية”.

وقبل نهاية العام الجاري، سيتم إعداد مشروع لتنفيذ الأعمال التحضيرية في موقعي بناء وحدتي الطاقة الجديدتين رقم 3 ورقم 4 المزودتين بمفاعلات VVER-1200 في محطة “لينينغرادسكايا-2″، حيث ستبنى مرافق بناء ومساكن مؤقتة للعاملين وقاعدة صناعية. وخلال فترة 2020-2022، ستُعقد جلسات استماع عامة خاصة بتبرير رخصة البناء وتقييم الأثر البيئي للوحدتين 3 و4. وسيخضع المشروع لعملية تقييم مخطط البناء الرئيسي قبل حلول العام 2022.

وفي محطة “سمولينسكايا-2” سيتم تشييد وحدات الطاقة الجديدة المزودة بمفاعلات VVER-TOI بقدرة إجمالية تبلغ 2510 ميغاواط على بعد 6 كم من وحدات الطاقة الحالية بالمحطة. ومن المخطط بوضع وإقرار خطة عمل للمشروع الاستثماري “وحدتي الطاقة رقم 1 ورقم 2 في محطة “سمولينسكايا-2″، وإطلاق عملية تمويل المشروع اعتمادا على هذه الخطة.

شركة”روساتوم”

“روساتوم” هي الشركة الوحيدة في العالم التي تتوفر لديها كافة الموارد والكفاءات اللازمة لتقديم حلول ناجعة عبر سلسلة الإمداد لإنتاج الطاقة النووية. تمتلك الشركة مجموعة واسعة من الأصول، بما فيها الأصول في تصميم وبناء وتشغيل محطات للطاقة النووية، وتعدين وتحويل وتخصيب اليورانيوم، وتوريد الوقود النووي وإخراجه من الخدمة وتخزين الوقود المستهلك ونقله والتخلص الآمن من النفايات النووية. وتشارك “روساتوم” أيضا في تصنيع المعدات ومنتجات النظائر المشعة لتلبية احتياجات الطب النووي والبحث العلمي وعلوم المواد، فضلا عن تصنيع المنتجات الرقمية ومختلف المنتجات المبتكرة النووية وغير النووية. تتمثل استراتيجية الشركة في تطوير مشاريع توليد الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك في مجال طاقة الرياح. وتضم مجموعة “روساتوم” حاليا أكثر من 300 شركة ومؤسسة يعمل فيها أكثر من 250 ألف موظف.

الذكرى الـ75 لقطاع صناعة الطاقة النووية في روسيا

يحتفل قطاع صناعة الطاقة النووية في روسيا بعيده الـ75 هذا العام. وقد كانت روسيا ولا تزال دولة رائدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وفي 1954، دشن العلماء الروس أول محطة لتوليد الطاقة النووية، واليوم تمتلك “روساتوم” ثلاث وحدات طاقة مجهزة بأحدث المفاعلات النووية من الجيل 3+. وخلال ثلاثة أرباع القرن الماضية، ظهرت في العديد من البلدان وحدات طاقة نووية وذلك بفضل الصناعة النووية، وحتى اليوم تحتفظ “روساتوم” على ريادتها من حيث حجم محفظتها للمشاريع الأجنبية. ولدى الشركة أسطول من كاسحات الجليد النووية يعد الوحيد في العالم، وأقوى مفاعل نيوتروني سريع. وكذلك تساهم الشركة في عمليات الرقمنة والطب النووي.

المصدر : RT