ليبيا – قال عضو بالمجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية إن ما وصفه بـ” تحرير غريان ” فضح حجم النفاق الدولي وتواطؤ وتورط بعض الدول في دعم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

زايد زعم بحسب مكتبه الاعلامي بأن أهالي مدينة غريان رفضوا الخنوع لمن وصفهم بـ”شرذمة من المجرمين” (القوات المسلحة الليبية) ، فثاروا و انتفضوا وكانوا دعماً قوياً لمسلحي الوفاق دون أن يشير إلى دور الطياران المسير التركي الذي قدم لهم غطاء جوي خلال إجتياح مسلحيهم لمدينة غريان.

واختتم قائلاً :”وإذ نستحضر اليوم هذه التضيحات الجسام و وفاء للشهداء، نجدد العهد للجميع أنه لا تفريط في هذه الدماء وأننا واعون لكل محاولات الالتفاف التي تسعى لها بعض الدول لانقاذ قادة الانقلاب و إعادة تدويرهم من جديد و تقديمهم كأطراف سياسية وهم من تورطوا في دماء الليبيين و تدمير البلاد و نسيجها الاجتماعي خلال السنوات الست الماضية”.