ليبيا – إعتبر المتحدث العسكري باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو أن ماوصفه بـ”الجيش الليبي” لازال في سيره بالعمليات العسكرية التسلسلية التي انطلقت بتعليمات من فائز السراج.

قنونو أشار في تصريح لقناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مسلحيهم متواجدون على مشارف سرت وعملياتهم العسكرية تجري على قدم وساق وكل شيء سيعلن عنه في وقته لأن العمليات العسكرية تسير وفق خطط معدة من قبل مختصين، مبيناً أنه لن تقف القوات حتى يتم تحرير كافة التراب الليبي.

وأضاف :” يجب أن يعرف الجميع بأن العمليات العسكرية لا تتم كل يوم وأن عناصر اجهزة المعلومات تعمل وقيادتنا العسكرية تنفذ التعليمات ولكن ما يشاع أن هناك مفاوضات وبيع وشراء وخيانة هذا كله مروج من المخابرات المصرية، لانهم لم يبقى لهم إلا الاشاعه والفتن لا غير نحن صامدون ونسير بخطى ثابتة ونعي ما نقول دائماً ومهنيين وشرعيين”.

كما أكد على أن المجتمع الدولي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق لأنها لديها ما وصفه بـ”المؤسسات والمهنية ” وهذا ما اثبتته “قوات عملية بركان الغضب” حتى الساعة.