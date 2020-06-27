ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وتأتي زيارة رئيس المجلس الرئاسي للعاصمة الإيطالية في اطار التشاور والتنسيق بين البلدين.
كونتي والسراج جددا خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.
وعلى الصعيد الثنائي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ ايام.