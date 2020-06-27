ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وتأتي زيارة رئيس المجلس الرئاسي للعاصمة الإيطالية في اطار التشاور والتنسيق بين البلدين.

كونتي والسراج جددا خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

وعلى الصعيد الثنائي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ ايام.