ليبيا – أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن قلقه حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا ( كوفيد – 19) في ليبيا، لافتاً الانتباه إلى تزايد معدلات الإصابة مؤخراً مقارنة بالفترة الماضية .

كما عبر العقوري عن آسفه وفقاً للموقع الرسمي للمجلس بسبب التهاون الكامل في الالتزام بالإجراءات التي أوصت بها اللجان الطبية المختصة، داعياً الجهات التنفيذية إلى الالتزام بواجباتها.

وشدد على أنه مسؤولية قانونية ووطنية كبيرة أمام الشعب الليبي والإهمال في ادائها ستكون نتائجه وخيمة.

وأضاف عضو مجلس النواب يوسف العقوري بأنه يقدر الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن ملف وباء كورونا رغم أن الأوضاع الصحية لازالت تحت السيطرة إلا أنه يجب بذل المزيد.

العقوري دعا المواطنين إلى التعاون التام مع الجهات المسؤولة والنظر بجدية إلى التهديد الذي يشكله الوباء على الجميع.

وأشار إلى النداءات السابقة التي وجهتها لجنة الخارجية بخصوص الأزمة ولم تلقى الاهتمام الكافي من الجميع، مجدداً شكره للمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية التي تعمل على ملف وباء كورونا وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.