ليبيا – أعلنت اللجنة العليا للعالقين عقب اجتماع لها أنها شرعت بالفعل بعودة المواطنين العالقين بجمهورية مصر.

رئيس اللجنة وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود التليسي أكد أن الإجراءات تمت بشكل كامل بالتنسيق مع السفارة الليبية في القاهرة التي سعت طوال الأشهر الماضية إلى تقديم خدماتها والعون للمواطنين رغم قلة الإمكانيات.

وجرى التنسيق مع المندوبية الليبية بمصر لتقديم عديد التسهيلات والتعاون مع كل المؤسسات الليبية لضمان عودة آمنة للمواطنين.

من جهة أخرى أكد التليسي أن عملية الحجر في الخارج ستتوقف تماماً بداية من 30 يونيو وأن اللجنة العليا للعالقين اتخذت الإجراءات اللازمة مع بقية المؤسسات على رأسها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الداخلية للبدء في عملية الحجر الصحي داخل بعض المدن الليبية والبداية ستكون بطرابلس ومصراتة.