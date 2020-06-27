ليبيا – قالت المحللة والسياسية الفرنسية فابيولا بدوي اليوم السبت إن فرنسا هي الأكثر توافقاً مع الرؤية الروسية في الملف الليبي لقناعة باريس أن موسكو قادرة على الدفع باتجاه الحل السياسي في ليبيا الذي يمزقه الحرب منذ سنوات.

بدوي أوضح في حديثها لـ”راديو سبوتنيك” أن فرنسا تراهن على أن ليبيا لا بد أن يكون بها حكومة قوية ورئاسة قوية تحظى برضا كامل يمكنها من قيادة ليبيا إلى الأفضل وذلك لأهمية الملف الليبي لفرنسا فيما يخص الهجرة واللاجئين والإرهاب.

وأضافت أن فرنسا هي الأكثر توافقاً مع النظرة الروسية في الملف الليبي وكل ما تحتاج إليه ليبيا في الراهن.

كما أشارت إلى أن باريس ترى أن روسيا لاعب قوي في الملف الليبي وقادرة على الدفع باتجاه حل سياسي، على الرغم من أنه ما يزال هناك مسافة بين ما تتطلع إليه فرنسا وروسيا وما يحدث في الوقت الحاضر.

وأكدت أن أوروبا قادرة على بلورة موقف موحد حول ليبيا بعيد عن التباين في الآراء والتعاطي مع تلك الأزمة وهو ما بشرت به نتيجة القمة الألمانية الفرنسية الإيطالية الأخيرة.