الولايات المتحدة – ابتكر طاقم فيلم خيال علمي مغامر طريقة بارعة لتصوير فيلمهم في ظل استمرار المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكشف موقع Hollywood Reporter أن الطاقم اختار روبوتا يدعى “إريكا”، كبطلة لفيلم خيال علمي، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ السينما العالمية، التي يلعب فيها دور البطولة ممثل/روبوت يعمل بالذكاء الصناعي.

ويقول سام خوزي، المشرف على المؤثرات البصرية في فيلم الخيال العلمي بعنوان ” b”، الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، والذي ستشارك فيه “إيريكا”، الشخصية الرئيسية في الفيلم: “لقد تم إنشاؤها من الصفر لتلعب الدور”.

وهذا الفيلم مدعوم من Bondit Capital Media وTen Ten Global Media في نيويورك، ووفقا لـ Hollywood Reporter: “يتبع b عالما اكتشف خللا في برنامج أنشأه لتكرار الحمض النووي البشري ويساعد المرأة الذكية التي صممها (إريكا) على الهروب.

وتم تطوير روبوت الذكاء الصناعي من قبل العالمين اليابانيين، هيروشي إيشيغورو وكوهي أوغاوا، اللذين أنشآ إيريكا كجزء من دراسات الروبوتات، ومكناها أيضا من برامج الذكاء الصناعي التي علمتها كيفية التمثيل.

وبطبيعة الحال، لم يكن تعليم الروبوت الرموز التعبيرية على الشاشة خاليا من الأخطاء. ويقول خوزي: “في أساليب التمثيل الأخرى، يشارك الممثلون تجاربهم الحياتية في الدور، لكن إيريكا ليس لديها تجارب حياتية”.

ولتجنب ظهور الممثلة المصطنعة الروبوتية، كان على الفريق “محاكاة حركاتها وعواطفها من خلال الجلسات الفردية”، ما يستلزم “التحكم في سرعة تحركاتها، والتحدث من خلال مشاعرها وتدريبها على تنمية الشخصية ولغة الجسد”.

لم يصل الفريق بعد إلى نجم مشارك أو مخرج بشري لفيلم “b”، وتم تصوير أجزاء منه في اليابان في عام 2019 ، وفقا لتقارير THR. ومن المقرر تصوير بقية المشاهد في أوروبا في يونيو 2021.

وقد يكون هذا هو المستقبل “القريب” للتمثيل، حيث تضررت صناعات الأفلام والتلفزيون بسبب جائحة فيروس كورونا، مع تأخيرات في الإنتاج، وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تعرقل الكثير من عمليات التصوير.. فالروبوتات، خلافا للبشر، لا يمكن أن تصاب بفيروس كورونا.

المصدر: نيويورك بوست