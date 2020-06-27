ليبيا – نفذ السلطات القضائية المصرية اليوم السبت حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسمارى، المتورط فى عملية الواحات الإرهابية.

المسماري أدين بحسب وزارة الدفاع المصرية بالإنضمام إلى جماعة “كتائب درع الطغاة” والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي، والتي أسست لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة المصرية من ممارسة أعمالها، فضلاً عن سعيها إلى إحياء تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.

كما تم إدانته بالاشتراك في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية لقتل ضباط الجيش المصري والشرطة المدنية وإتلاف اسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في دولة مصر.

وأدين أيضا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية المصرية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017 .

وأكد الادعاء بأن الإرهابي المسماري ومن معه بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق أرواح المجني عليهم وكل من عساه أن يتواجد من قوات المداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات البحرية، مضيفاً بأنهم أعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وترقبوا وصول المجني عليهم من أماكن مرتقعة على التباب بمنطقة الحادث.

وتابع :” وما أن ظفروا برجال الشرطة حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد اقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها وهى شروعهم في قتل إثنى عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمدا مع سبق الإصرار والترصد”.

وأدين المتهم بخطف وإحتجاز وأخرون نقيب بالشرطة المصرية ” محمد علاء الحايس ” رهينة بغية التأثير على السلطات العامة المصرية في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيًا ، قبل أن يتم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب المصرية.

وأدين المسماري أيضاً بتهمة السرقة بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية..وأدين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم في الدولة المصرية.