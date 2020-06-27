انجلترا – عمق وولفرهامبتون جراح مضيفه أستون فيلا، بالفوز عليه بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين وولفرهامبتون، بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه، البلجيكي لياندير ديندونكير، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 62.

وبهذا الانتصار، رفع وولفرهامبون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

يذكر أن ليفربول (المتصدر بـ86 نقطة)، ضمن في المرحلة الماضية، التتويج بلقب الدوري، للمرة الأولى منذ 1990، بعد فوزه على كريستال بالاس (4-0)، وخسارة وصيفه مانشستر سيتي (63 نقطة) أمام تشيلسي، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات