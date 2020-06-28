سوريا – أفادت مواقع إعلامية وتواصل اجتماعي بوقوع غارات جوية امس السبت في ريف البوكمال شرقي دير الزور بالقرب من الحدود السورية – العراقية أسفرت عن قتلى وجرحى.

وذكر نشطاء أن الغارات وقعت في وقت متأخر من مساء السبت في قرية العباس الواقعة في ريف البوكمال بشرق دير الزور السورية.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) نقلا عن مصادر مطلعة إن 6 عناصر تابعة للجيش السوري والقوات الرديفة، بينهم 4 من الجنسية السورية، قتلوا جراء الغارات التي يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في قرية العباس بريف مدينة البوكمال.

بدوره قال موقع “جيروساليم بوست” نقلا عن مصادر مطلعة إن “غارة جوية إسرائيلية” استهدفت مواقع عسكرية في البوكمال السورية مساء السبت بعد ساعات فقط من وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إلى الموقع.

وتأتي هذه الغارات بعد أيام من مقتل عناصر تابعة للجيش السوري بغارات استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أمس أن قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، اسماعيل قآني، زار مؤخرا منطقة البوكمال في شرقي سوريا.

المصدر: وكالات